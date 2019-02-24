فيتوريا يعتمد أجانب النصر في الآسيوية

وتنتهي غدًا الجمعة مهلة النصر لإجراء أي تعديل أو إضافة على القائمة، والتي كانت ستشهد حلول المغربي نور الدين مرابط بديلًا للبرازيلي مايكون بيريرا، لكن فيتوريا فضّل استمرار المدافع في قائمته.