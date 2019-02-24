فيتوريا يعتمد أجانب النصر في الآسيوية

المواطن - طارق سعد
علمت “المواطن” أن النصر اعتمد قائمته التي خاضت الملحق الآسيوي، كقائمة رسمية لدور المجموعات.
ورفض البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، إجراء أي إضافة أو تعديل على القائمة التي ستخوض دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، ليستقر على الرباعي الأجنبي جونز وجوليانو ومايكون بيريرا وعبدالرزاق حمد الله.
وتنتهي غدًا الجمعة مهلة النصر لإجراء أي تعديل أو إضافة على القائمة، والتي كانت ستشهد حلول المغربي نور الدين مرابط بديلًا للبرازيلي مايكون بيريرا، لكن فيتوريا فضّل استمرار المدافع في قائمته.