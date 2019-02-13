فيديو.. أمير الرياض: نهضة المنطقة في عهد الملك سلمان قصة للوطن ترويها الأجيال

المواطن - الرياض

ألقى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، كلمة بمناسبة تدشين الملك سلمان بن عبدالعزيز مشاريع تنموية في الرياض قال خلالها:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (أيده الله)، صاحب السمو الملكي الأخ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيدي في هذا اليوم المبارك نفخر في إمارة منطقة الرياض بتشريفكم لنا في لفتة أبوية كريمة وزيارة تاريخية في مكان ليس بغريب عليكم؛ فأنتم- رعاكم الله- تعرفونه ويعرفكم، كيف لا وأنتم قد نشأتم بين أحضانه وصنعتم أمجاده، وأسستم لبنيانه، وأرسيتم أركانه، في علاقات عشق بالمكان والزمان، وقصة للوطن ترويها الأجيال، فتركتم أثرًا لا يمحى ومنهجًا لا يحيد عن الحق والهدى، سيدي إن لزيارتكم الميمونة- أيدكم الله- اليوم، أبلغ الأثر وأقوى الدافع نحو المزيد من العمل والعطاء لتظل الرياض كما يريدها سلمان بن عبدالعزيز أن تكون.

سيدي خادم الحرمين الشريفين، إن عهدكم الزاهر والذي شهدت فيه البلاد قفزات تنموية هائلة ومشاريع ضخمة ورؤية ترسم خطى المستقبل بسواعد أبنائها المخلصين يجعلنا بإذن الله مطمئنين أن هذه البلاد تسير وفق ما خُطّط لها لتبقى شامخة بمكانتها راسخة بعقيدتها متمسكة بثوابتها وعظيمة بقادتها ومتسلحة بشعبها الوفي.

وامتدادًا لهذه المسيرة المباركة، نقطف في هذا اليوم المبارك، ثمار غرسكم اليانع، ونتشرف برعايتكم السامية الكريمة بافتتاح جملة من مشاريع الخير والنماء بمنطقة الرياض ضمن مسرية النهضة التنموية والتطوير الطموح الذي تشهده كافة مناطق المملكة في هذا العهد الميمون، تحت قيادتكم الحكيمة (أيدكم الله).