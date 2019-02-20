فيديو.. أنواع الدخل المفصح عنها في حساب المواطن

المواطن - الرياض

شدد حساب المواطن على أهمية الإفصاح عن كل مصادر الدخل سواء عند عملية التسجيل في البرنامج لأول مرة أو عند تحديث البيانات.

وفي وقت سابق قال حساب المواطن إنه في حال اختلاف المعلومات وبيانات ومصدر الدخل المُفصح عنه، عن البيانات الرسمية، فيتم التواصل مع المسجلين لإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، كما يتم تقييم أهلية المُسجل وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، لتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

وكشفت بيانات برنامج حساب المواطن عند مراجعتها، أن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل، مما أثر على قيمة الدعم المقدم لهم.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل. ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

#أفصح_صح عند التسجيل أو تحديث المعلومات في برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/V5NDogxQfj — حساب المواطن (@citizenaccount) February 20, 2019