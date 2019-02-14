فيديو.. ابن زكري يتجاهل مصافحة الجبال بعد مباراة #الفيحاء ضد #الفتح

المواطن - مروة نبيل

تجاهل المدرب الجزائري نور الدين بن زكري مصافحة المدير الفني التونسي فتحي الجبال، بعد مباراة الفيحاء ضد الفتح اليوم ضمن منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب القنوات الناقلة دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمدرب النموذجي الجبال وهو يتوجه إلى ابن زكري لتحيته بعد مباراة الفيحاء ضد الفتح اليوم، ولكنه تجاهله وغادر إلى غرف الملابس.

وانتهت مباراة الفيحاء ضد الفتح التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي بهدفين مقابل هدفهم، سجلهما إبراهيم الشنيحي وعلي الحسن، وأحرز هدف الفريق البرتقالي عبدالكريم القحطاني.

وبعد مباراة الفيحاء ضد الفتح اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي رصيده إلى 28 نقطة، ليواصل التقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل المركز السابع، وبفارق نقطتين فقط عن التعاون صاحب المركز السادس.

وتجمد رصيد الفريق البرتقالي عند 14 نقطة، بعد مباراة الفيحاء ضد الفتح اليوم، ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويواجه شبح الهبوط بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة.

وواصل الفريق البرتقالي نتائجه المخيبة للآمال في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال الجولات الـ6 الماضية، حيث اكتفى بالتعادل أمام الاتفاق، وخسر 5 مواجهات، آخرها مباراة الفيحاء ضد الفتح اليوم.

لقطة تجاهل مدرب الفيحاء بن زكري لمدرّب الفتح فتحي الجبال بعد نهاية المباراة.#الفيحاء_الفتح#دوري_بلس pic.twitter.com/HDAh986vhc — دوري بلس (@dawriplusksa) February 14, 2019