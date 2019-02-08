فيديو.. ارتفاع ضحايا انهيار سد البرازيل إلى 157 قتيلاً

المواطن - متابعة

ارتفع عدد ضحايا انهيار سد في منجم في ولاية ميناس جيرايس، جنوب شرقي البرازيل، إلى 157 قتيلا، وذلك بعد عمليات بحث استمرت أسبوعين، بجانب فقدان 182 آخرين.

وذكرت مصادر إعلامية أنه من المفترض أن يكون هؤلاء الذين سجلوا مفقودين قد لقوا حتفهم لكن لم يتم العثور عليهم تحت النفايات المعدنية بعد انهيار السد في 25 يناير، وذلك وفقا للسلطات الأمنية.

​ولفتت المصارد إلى أنه في الأيام الأخيرة، صارعت فرق الإنقاذ الأمطار، التي حدت من قدرتها على الطيران بالطائرات المروحية فوق المنطقة.

وانهار سد المنجم الذي تملكه شركة “فالي” في البرازيل، في ثاني حادث من نوعه تشهده نفس الشركة خلال نحو 3 سنوات.

