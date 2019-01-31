فيديو.. استشاري نفسي يعلق على واقعة نحر طفل المدينة 

المواطن - المدينة المنورة

علق استشاري الطب النفسي الدكتور جمال الطويرقي، على المريض النفسي، حسبما ذكرت التحقيقات، الذي نحر طفلًا في المدينة المنورة بزجاج أحد المحلات.

وشدد الاستشاري خلال مداخلة هاتفية له في ”نشرة التاسعة” على قناة mbc، على أن المريض النفسي يجب أن يتم علاجه وتقييمه نفسيًا، وألا يطلق سراحه؛ لأنه إذا كان عنده انفصام حاد فيجب أن يحجز في مستشفى، وإلا سوف يضر نفسه أو الآخرين.

وقال الطويرقي إن معظم الناس قالوا إن هذا الإنسان كانت لديه تلفظات وسلوكيات منحرفة؛ ولذلك كانوا يتجنبونه، وأتمنى أن هذه الحوادث لا تتكرر.

وكان شخص مجهول، في العقد الرابع من العمر، نحر طفلا لم يتجاوز عمره السبعة أعوام، وذلك باستخدام زجاج أحد المحلات التجارية، جنوب المدينة المنورة.

وذكرت تقارير صحفية قيام الجاني بكسر زجاج المحل التجاري واستخدام الزجاج بقتل الطفل ونحره أمام والدته، واستطاع أحد أفراد الأمن من منسوبي أمن المهمات والواجبات بشرطة منطقة المدينة المنورة بكشف الواقعة بعد مشاهدته لوالدة الطفل وهي تستنجد بالمارة لإنقاذ طفلها حيث تدخل رجل الأمن لإنهاء الواقعة الأمر الذي دفع الجاني إلى الاشتباك مع رجل الأمن.

ونتج عن ذلك إصابة رجل الأمن بعدد من الإصابات بين الخفيفة والمتوسطة أدت إلى نقله إلى أحد المستشفيات بالمدينة المنورة، ولم يثبت الجاني حتى الآن علاقته بالطفل المجني عليه وتم القبض على الجاني من قبل الجهات الأمنية وإحالته للتحقيق لكشف ملابسات الواقعة، ولا تزال الجهات المعنية تباشر ملابسات القضية.

مريض ( نفسي) ينحر طفلا في المدينة المنورة، والإستشاري في الطب النفسي د. جمال الطويرقي يعلق على هذه الحالة لــ #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/JjEM9rUSrh — MBC أخبار (@MBC24News) January 31, 2019