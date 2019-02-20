فيديو.. الأمير محمد بن سلمان : علاقتنا بالهند تمتد لما قبل كتابة التاريخ

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن العلاقة مع الهند متجذرة في عقولنا ودمائنا وهي تمتد على مدى قرون حتى قبل أن يكتب التاريخ.

وقال ولي العهد خلال مؤتمر صحفي له اليوم مع رئيس الوزراء الهندي : علاقة الهند مع الجزيرة العربية، والتي تمثل المملكة المساحة الأكبر منها تمتد إلى آلاف السنين حتى قبل أن يكتب التاريخ.

وأضاف: واليوم نبني على علاقة قديمة جدا ساهمت في بناء المملكة العربية السعودية.

وكان رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي استقبل في قصر حيدر آباد في نيودلهي اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتم عقد اجتماع ثنائي بين سمو ولي العهد ودولة رئيس وزراء الهند، نقل خلاله سمو ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدولته، فيما حمله دولته تحياته وتقديره للملك المفدى.

ثم عقد سمو ولي العهد ودولة رئيس وزراء الهند اجتماعا موسعا جرى خلاله استعراض العلاقات المتميزة بين المملكة والهند، وبحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

علاقة الهند مع الجزيرة العربية، والتي تمثل المملكة المساحة الأكبر منها، علاقة متجذرة، في عقولنا وفي دمائنا" #تغطية_المواطن_لجولة_ولي_العهد #ولي_العهد_في_جمهورية_الهند pic.twitter.com/10z2TbIAdX — صحيفة المواطن (@almowatennet) February 20, 2019