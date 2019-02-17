فيديو.. الأمير محمد بن سلمان لعمران خان: اعتبرني سفير باكستان لدى المملكة

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أهمية العلاقات التي تجمع الرياض وإسلام أباد في كافة المجالات.

وقال ولي العهد لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: اعتبرني سفير باكستان في المملكة ، في إشارة إلى وحدة مصالح البلدين.

جاء ذلك خلال تشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مأدبة العشاء التي أقامها رئيس وزراء باكستان عمران خان احتفاءً بسموه، حيث قال عمران خان: “نشكر ولي العهد على هذه الزيارة، وكنا نتمنى إقامة أطول”.

وكان ولي العهد ترأس ورئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، مساء اليوم، المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني، وذلك في مقر القصر الرئاسي في إسلام آباد.

وتم خلال المجلس استعرض العلاقات التاريخية الوطيدة بين المملكة وباكستان، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث مجمل المستجدات والأوضاع على الساحتين الإسلامية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.