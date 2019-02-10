فيديو.. الأمير محمد بن سلمان : نحن امتداد للدولة السعودية الثالثة

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن مشروعات العلا التي دشنها سموه اليوم الأحد في العلا، مقياسًا بالإنجازات المرتقبة في المملكة حتى 2022 “لا شيء”.

وردًّا على سؤال وجهته إعلامية قناة إل دي سي، هل نحن بحضرة الدولة السعودية الرابعة بكل التغيرات الجميلة التي نراها أجاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “نحن امتداد الدولة السعودية الثالثة”.

ودشن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأحد، مشاريع محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشاريع الإستراتيجية الرئيسية التي تقوم بھا الھيئة الملكية لمحافظة العلا.

وأقامت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم حفل تدشين ”رؤية العلا” للإعلان عن خطتها الرامية إلى تطوير العلا بطريقة مسؤولة لتحويلها إلى وجهة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي في المنطقة بالتعاون مع المجتمع المحلي وفريق من الخبراء العالميين، حيث حضر حفل تدشين رؤية العلا نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى شخصيات فنية وثقافية عامية، وخبراء عالميين في التراث والطبيعة.