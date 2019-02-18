فيديو.. الأمير محمد بن سلمان يشرف حفلا رسميا خلال زيارته إلى باكستان

المواطن -الرياض

شرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفلا رسميا في القصر الرئاسي خلال زيارته إلى باكستان.

وكان ولي العهد وصل إلى القصر الرئاسي قبل قليل واستقبله الرئيس الباكستاني عارف علوي.

وفي وقت سابق وصل ولي العهد إلى القصر الرئاسي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد على مركبة يجرها فرسان يرافقه رئيس الوزراء عمران خان

وهذه المركبة تسمى بگھی Buggy، وكانت آلة تنقل الملوك والأمراء في القرن الثامن عشر.

وتستخدم هذه المركبة الآن في باكستان في مناسبات الأفراح الاجتماعية والمراسم رفيعة المستوى.