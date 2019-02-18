فيديو وصور.. الأمير محمد بن سلمان يغادر باكستان بعد زيارة تاريخية

المواطن - الرياض

بعد زيارة تاريخية تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وكان ولي العهد وصل أمس وأقيمت له مراسم استقبال رسمية وشعبية، وشهد توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 20 مليار دولار.

وتم تكريم ولي العهد اليوم من قبل الرئيس الباكستاني عارف علوي الذي منحه وسام نيشان باكستان وهو أعلى وسام مدني في الدولة.