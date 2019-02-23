فيديو.. الأمير محمد بن سلمان يودع الملك سلمان بتقبيل قدميه قبل رحلته إلى مصر

المواطن - شمسي الحضريتي

قدم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، درسًا من دروس الأدب والبر والتقدير والإجلال والاحترام لفت انتباه الجميع، عند توديعه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بقبلات البر والاشتياق والتقدير على أقدام والده قبل سفره إلى مصر لحضور القمة العربية الأوروبية.

وموقف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جاء حاملًا لفتة إنسانية ومنهجًا فيه عبر ورسائل تربوية، كما أنه درس من الأدب والاحترام لولي الأمر والوالد والمليك.

ووثق مقطع فيديو الأمير محمد بن سلمان وهو يودع الملك سلمان بعفويته عبر قبلات على أقدامه عند مغادرته البلاد إلى مصر، في مشهد لاقى صدى واسعًا وإعجابًا وتقديرًا ممن كانوا في مراسم التوديع الرسمي للملك، أو شاهدوه على القنوات التلفزيونية وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.