فيديو.. الأمير محمد بن سلمان: 100 مليار دولار استثمارات متوقعة مع الهند خلال عامين

المواطن - الرياض

قال ولي العهد⁩ الأمير محمد بن سلمان إن علاقة شبه الجزيرة العربية مع الهند تمتد منذ آلاف السنين.

وأضاف ولي العهد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه يأمل في أن تسهم الاستثمارات مع الهند في خلق الكثير من فرص العمل، مضيفًا أن قيمة الاستثمارات المتوقعة مع الهند 100 مليار دولار خلال عامين.

واستقبل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في قصر حيدر آباد في نيودلهي اليوم الأمير محمد بن سلمان، حيث تم عقد اجتماع ثنائي نقل خلاله ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لرئيس وزراء الهند، فيما حمله دولته تحياته وتقديره للملك.

ثم عقد ولي العهد ورئيس وزراء الهند اجتماعًا موسعًا جرى خلاله استعراض العلاقات المتميزة بين المملكة والهند، وبحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

إثر ذلك وبحضور ولي العهد ودولة رئيس وزراء الهند جرى التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين وهي برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة واستثمار الهند، ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة الهندية، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال البث بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وبراسار بهاراتي نيودلهي الهند.