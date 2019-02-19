حفاوة استقبال الأمير محمد بن سلمان تعكس مكانة المملكة دوليًّا

المواطن - الرياض

أكد الدكتور خليل الخليل، عضو مجلس الشورى السابق، أن حفاوة الاستقبال التي يلقاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زياراته الدولية دليل على المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة دوليًّا.

وأضاف الخليل في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن ما حدث اليوم في استقبال ولي العهد بحفاوة وعناق من قبل رئيس وزراء الهند هو امتداد للحفاوة التي شهدناها في باكستان وغيرها من الدول.

ولفت إلى الشق السياسي في زيارة ولي العهد والدور المتوقع في المقاربة بين الهند وباكستان فيما يخص قضايا الحدود.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصل مساء اليوم، إلى نيودلهي في زيارة رسمية لجمهورية الهند.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار قاعدة تكنكل العسكرية، دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي، حيث استقبله بالأحضان وباقات الورد عند سلم الطائرة ليكسر البروتوكول احتفاء بولي العهد.