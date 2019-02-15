فيديو.. الشرطة الإندونيسية تستخدم ثعبانًا في استجواب مشتبه به

المواطن - متابعة

أثارت لقطات للشرطة الإندونيسية تضع ثعبانًا حول رقبة مشتبه به؛ لإجباره على الاعتراف ضجة كبيرة عبر الإنترنت.

وظهر الرجل المشتبه به في سرقة الهواتف المحمولة في مقطع فيديو مكبل اليدين يصرخ من شدة الذعر، بينما يضحك المحقق ويسخر منه ويهدده بوضع الأفعى في فمه وسرواله.

تم نشر اللقطات عبر الإنترنت من قبل أحد نشطاء حقوق الإنسان؛ ما أدى إلى تساؤل الكثيرين حول أساليب الاستجواب التي تستخدمها الشرطة في منطقة بابوا بشرق إندونيسيا، خصوصًا أن اللقطات تنتهك سياسات الشرطة فضلًا عن العديد من القوانين.

ودفعت اللقطات الشرطة إلى الاعتذار عن أسلوبهم المتطرف، وقالوا إنهم لم يعرضوا المشتبه به للخطر؛ لأن الثعبان لم يكن سامًّا.