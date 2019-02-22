فيديو.. الصحة ترد على شائعة فحوصات الزواج غير المتطابقة

المواطن - الرياض

ردت وزارة الصحة على شائعة يرددها البعض من أن انتقال الأمراض الوراثية لا ينتقل إلى الأبناء، إذا أظهرت فحوصات الزواج عدم التطابق بين الزوجين مؤكدة أن هذا غير صحيح.

وأوضحت الوزارة أنه إذا كانت التحاليل غير متطابقة لأن الزوجين مصابان أو حاملان لمرض وراثي، فإن المرض سينتقل للأبناء، وما يقال إنهما يمكنهما الزواج وأن يرزقا بأطفال أصحاء غير صحيح.

وبينت الوزارة أن الحالة الوحيدة لمنع انتقال المرض والإصابة به في الأبناء هو أن يكون أحد الزوجين سليماً تماماً.

والمعروف أن الفحص الطبي قبل الزواج هو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا) وبعض الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ب, الالتهاب الكبد الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ) وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر أو للأبناء في المستقبل وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.

ويهدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى ما يلي :

الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا-المنجلي) وبعض الأمراض المعدية(التهاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز).

نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل.

تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم .

تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها.

التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع .