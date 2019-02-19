فيديو.. العريفي من العلا: التغرب عن الأوطان له 5 فوائد

المواطن - العلا

تجول الشيخ محمد العريفي في مدينة العلا ضمن فعاليات شتاء طنطورة، حيث زار قصر الفريد ومسرح مرايا وجبل عكمة.

وقال الشيخ محمد العريفي في مقطع فيديو له في العلا: إن التغرب عن الأوطان في طلب العلا، له خمس فوائد: تفريج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة.

وأضاف العريفي أن السفر يفتح للإنسان آفاقًا ثقافية، ومعرفية، وتاريخية، وأن من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارًا إلى عمره، مشددًا على أن الإنسان إذا عرف التاريخ، ودرس أحوال الأمم السابقة كأنه عاش أعمارهم، فيأخذ منهم المعلومات والخبرة في الحياة، وطريقة التعامل مع الناس.