فيديو.. العصيمي يكشف استعدادات الوزارة لتدريس اللغة الصينية

المواطن - الرياض

كشف مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أمس الأحد، استعدادات الوزارة لقرار تدريس اللغة الصينية في المدارس والجامعات.

وقال العصيمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج ”ياهلا”: إن هناك العديد من الخطوات التي سوف تنفذها الوزارة لتدريس اللغة وتحديد المناهج الصينية، وبدأت بالفعل في ذلك، ولكن هذه الأمور سوف تحتاج إلى وقت.

وأضاف: سيتم التعاون والتواصل مع الجهات التي لها علاقة بالمناهج والقرارات والجامعات، ومعالي الوزير أخذ هذا الموضوع محل اهتمام بعد صدور التوجيه.

وأشار العصيمي إلى أن هناك مكونات موجودة في المشهد حاليًا، حيث تُدرس اللغة الصينية في كليات اللغات والترجمة.