فيديو.. الفرق بين البوابة الوطنية للتوظيف وموقع جدارة

المواطن - الرياض

أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري، ماجد بتال مظاهر الاختلاف بين موقع جدارة وبين البوابة الوطنية للتوظيف التي استحدثتها الوزارة بعد اللائحة الجديدة للخدمة المدنية.

وأوضح بتال خلال استضافته في برنامج تلفزيوني على قناة روتانا خليجية أن البوابة الوطنية للتوظيف ستتيح للمواطن التقديم على الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص عكس برنامج جدارة الذي كان مخصصا للوظائف الحكومية فقط فيما كانت الوظائف الخاصة يتم التسجيل فيها والتقديم عليها عبر موقع طاقات.

وتابع بتال أن لوائح الانتظار السابقة في جدارة سوف تنقل للبوابة الوطنية للتوظيف، ولن يفقد إحدى النقاط المكتسبة؛ ليصبح دور البوابة هو الإعلان والتقدم على الوظائف، لكن إجراءات التوظيف نفسها تتم عن طريق جدارة.

وواصل: ستضم البوابة الوطنية للتوظيف القطاعين العام والخاص، وهذا ما يميزها عن جدارة، كما سيتمثل‏ دور وزارة الخدمة المدنية الجديد، في الحوكمة والمراجعة، مع بناء إدارات الموارد البشرية في الجهات الرسمية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الوظائف تتاح في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص والعكس، فبدلًا من أن تسجل الوظائف في أكثر من مكان مثل جدارة وطاقات يكون هناك مكان واحد يسهل على الجميع، بالإضافة إلى توفير البيانات ومعالجتها كلها في مكان واحد أما إجراء التوظيف فيختلف بعض الشيء.

والمعروف أن البوابة الوطنية للتوظيف هي نتاج عمل مشترك بين وزارتي الخدمة المدنية والعمل حيث إن المسجلين في نظام جدارة سوف تنقل بياناتهم إلى موقع البوابة الجديد.

كما ستتيح البوابة الوطنية للتوظيف للباحثين عن عمل إمكانية التقديم على الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص.

أ. ماجد بتال – وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري

هذا هو الفرق بين (جدارة) وبين البوابة الوطنية للتوظيف بعد اللائحة الجديدة للخدمة المدنية.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/zS8FoBbklY — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 23, 2019