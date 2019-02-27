فيديو.. اللحظات الأولى لحريق محطة رمسيس وسقوط أكثر من 30 قتيلًا

المواطن - القاهرة

أظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى لحريق محطة القطارات الرئيسية في العاصمة المصرية القاهرة، والذي أسفر بحسب مصادر إعلامية عن وقوع أكثر من 30 قتيلًا وعشرات الجرحى.

وشب الحريق الذي كان بسبب انفجار جرار داخل المحطة، بعد اصطدامه بصدادة حديدية في محطة رمسيس، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، لينفجر خزان الوقود في القاطرة الرئيسية.

ولم ترد معلومات رسمية بشأن أعداد الضحايا، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في الحادث.

وأمرت هيئة السكة الحديدية بإخلاء مباني محطة مصر بالكامل، بعدما أوقفت حركة القطارات مؤقتًا.