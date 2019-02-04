فيديو.. المعلم المعتدَى عليه في بيشة يروي تفاصيل الواقعة

المواطن - بيشة

روى المعلم تركي المعاوي الذي تعرض للاعتداء من قبل ولي أمر طالب وابنيه داخل إحدى مدارس بيشة تفاصيل الواقعة، مبيناً أن ما أثير عن تعرضه للاعتداء بسبب ضربه طالباً بالصف الثالث الابتدائي غير صحيح.

وقال المعاوي خلال مداخلة مع برنامج “معالي المواطن”، على قناة “mbc”، إن الواقعة بدأت مع قيام شخصين ومعهما طالب من المدرسة بالدخول عليه في الفصل مع بداية الحصة الأولى ومن ثم التلفظ عليه بألفاظ نابية، لافتاً إلى أنه حاول في البداية التفاهم معهم دون جدوى ليضطر إلى إخراجهم بالقوة.

وأضاف المعلم المعاوي أنه حاول الحديث معهم بهدوء وعرض حالتهم على وكيل أو قائد المدرسة لكنهم رفضوا واعتدوا عليه بالضرب ما اضطره للدفاع عن نفسه.

وأشار إلى أن الواقعة كانت بسبب قيامه بإخراج بعض الطلاب في الصف الخامس والسادس لقيامهم ببعض المشكلات مع بداية اليوم الدراسي، ليفاجأ بعد ذلك بقيام أحد هؤلاء الطلاب بزعم الاعتداء عليه من قبله.

ونفى المعلم، ما زعمه المعتدون عليه بضرب ابنهم الطالب بالمدرسة، مؤكداً أنه لا يُدرِّس لأي من أبناء تلك الأسرة ولا تربطه بهم أية علاقة.

ولي أمر وابناه يعتدون على معلم داخل فصله في بيشة

المعلم المعتدى عليه تركي المعاوي يروي القصة لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/Kec77f0SCy — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) February 3, 2019