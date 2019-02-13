فيديو.. الملك سلمان يتوشح بعلم المملكة خلال أداء العرضة السعودية

المواطن - الرياض

توشح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بعلم المملكة العربية السعودية، خلال أداء العرضة، بعد تدشين العديد من المشاريع التنموية بالرياض.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد دشن اليوم 921 مشروعًا، بقيمة 52 مليار ريال، كما وضع حجر الأساس لـ360 مشروعًا بقيمة 30 مليار ريال، ليكون إجمالي قيمة المشاريع التي تم تدشينها وكذلك التي تم وضع حجر الأساس لها، 82 مليار ريال.

يأتي ذلك في ظل مسيرة من التنمية والتعمير والنهضة والبناء تتواصل في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز (أيده الله)، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.