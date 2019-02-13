فيديو.. الملك سلمان يشرف حفل العرضة السعودية في الرياض

المواطن - الرياض

شارك خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- مساء اليوم، في أداء العرضة السعودية، وذلك بعد تدشينه المئات من المشاريع التنموية في منطقة الرياض.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد دشن ووضع حجر الأساس لـ1281 مشروعًا بقيمة 82.211 مليار ريال في الرياض، لتتواصل مسيرة التنمية والبناء والنهضة في ربوع الوطن.

وتأتي هذه المشاريع ظل رعاية القيادة الحكيمة لمسيرة التطوير والتنمية بكافة مناطق المملكة بشكل عام، والرياض على وجه الخصوص، لجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وحاضنة لريادة الأعمال، بما يعكس الصورة الحقيقية للنهضة الحضارية التي تشهدها المملكة.

وتعكس المشاريع التي سيدشنها الملك سلمان، والمشاريع التي سيضع حجر الأساس لها، القفزة التنموية النوعية التي ستشهدها منطقة الرياض ومحافظاتها الـ22، لجعلها أكثر نماءً في ظل مسيرة البناء والتعمير التي تشهدها مختلف المناطق.