فيديو.. الملك سلمان يصل شرم الشيخ والسيسي في مقدمة مستقبليه

المواطن - الرياض

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بسلامة الله، إلى شرم الشيخ، بجمهورية مصر العربية، لحضور القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها القاهرة على مدار يومين، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه.

وكان خادم الحرمين الشريفين، قد غادر المملكة متوجهاً إلى مصر، تلبية للدعوة الموجهة له من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما يرأس – أيده الله – وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.