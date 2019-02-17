فيديو “المواطن”.. استقبال في باكستان يليق بالضيف الكبير الأمير محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

سلط فيديو “المواطن” الضوء على اليوم الأول لزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان والاستقبال التاريخي لسموه لدى وصوله.

وفي الجو، استقبلت 6 مقاتلات عسكرية باكستانية، طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فور دخولها الأجواء الباكستانية، فيما شهدت باكستان فرحة عامرة استقبالًا للضيف الكبير وانتشرت لافتات الترحيب في كل مكان.

أما على أرض مطار إسلام آباد فكان رئيس الوزراء عمران خان في انتظار هبوط طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفور وصوله استقبله عمران خان بحفاوة بالغة، معبرًا عن سعادة باكستان حكومة وشعبًا بهذه الزيارة.

كما قاد رئيس وزراء باكستان السيارة، فيما جلس ولي العهد إلى جواره، حيث اصطحبه من المطار إلى مقر إقامته.