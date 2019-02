فيديو.. الموسيقى الهندية الشهيرة في استقبال الأمير محمد بن سلمان

المواطن - ترجمة : محمود نبيل

تم استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الهند بطريقة لافتة، حيث عزفت بعض الموسيقى الشعبية المعروفة عن البلاد.

وفور ظهور ولي العهد استعدادًا للنزول لأرض المطار، بدأت الموسيقى الهندية الشهيرة تدق، ترحيبًا بزيارة الضيف الكريم للبلاد.

وكان في استقبال ولي العهد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، والذي كان في انتظار الأمير محمد بن سلمان لبدء زيارته التاريخية للبلاد.

تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان للهند ضمن جولة آسيوية بدأت الأحد الماضي بزيارة باكستان، ولقاء قاداتها وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية ذات التأثير القوي على العلاقات بين البلدين.

ومن المتوقع أن تشهد زيارة الأمير محمد بن سلمان توقيع 5 صفقات مع مسؤولي الهند خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك ضمن الأطر المتفق عليها للتعاون بين المملكة والهند.

#WATCH Prime Minister Narendra Modi receives Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman upon his arrival in India. pic.twitter.com/huwzGrPhFG

— ANI (@ANI) February 19, 2019