فيديو.. اليوم آخر أيام الشبط.. وغداً بداية العقارب واعتدال الأجواء

المواطن - الرياض

قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن اليوم الثلاثاء هو آخر أيام الشبط وغدا الأربعاء أول أيام العقارب.

وأضاف الزعاق، أنه في موسم العقارب ترعى المواشي، وتنتج الحليب الوافر، ومنه يتم إنتاج الجبن والسمن، وفيه خير كثير.

وتابع خالد الزعاق، في مقطع فيديو، أنه مع دخول العقارب تعتدل الأجواء، فالأصل في موسم العقارب الاعتدال.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، تبوك، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يتوقع بمشيئة الله تعالى تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير ، الباحة والطائف، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.