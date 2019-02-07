فيديو.. امرأة تلقن لصًّا حاول سرقة محلها درسًا قاسيًا

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لقنت امرأة ورجل لصًّا حاول اقتحام محلهما وسرقتهما درسًا قاسيًا، بعدما اعتديا عليه بالضرب المبرح باستخدام ثمرة الموز.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، المرأة تجلس داخل السوبر ماركت وتأكل الموز، وفجأة اقتحم لص المكان وحاول سرقته، حيث حاول القفز على المنضدة لسرقة النقود، لكن هرعت الأخيرة وشاركها زميلها في العمل وانهالا عليه بالضرب المبرح، واستخدمت المرأة الموز التي كانت تأكله.

ودافع موظفو المتجر عن أنفسهم بضرب المشتبه به باستخدام الثمار؛ مما أجبره على الفرار.

وبدأت شرطة Peel الإقليمية التحقيق، في الحادث الذي وقع في متجر في مدينة ميسيساغا الكندية، ولم يصب أي موظف في السرقة الفاشلة، وقالت الشرطة: إن المتسلل لم يكن لديه سلاح.