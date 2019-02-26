فيديو.. تركي الفيصل يطالب بإلغاء وزارت الإعلام في العالم العربي والمملكة

المواطن - الرياض

قال سمو الأمير تركي الفيصل، في أولى جلسات منتدى مسك للإعلام، إن وزارات الإعلام في نظري المتواضع لم يعد لها فائدة بل إنها ربما في بعض الأحيان تكون عائقاً فيما يمكن أن يؤدي إلى المصلحة العامة.

وتابع، أنه يمكن الآن برفع جهاز الهاتف المتواجد في أيدي كل منا، أن يتصدى أن يبادر أو يبدي رأياً، أو يرد على تهمة أو يصحح وضعاً.. إلى آخره”.

وأضاف أرجو من يتعاطى أو يتصدر لهذا الأمر، أن يكون على وعي كي لا يقع في فخ الأخبار المزيفة.

واستطرد الأمير تركي الفيصل قائلاً: “أدعو لإغلاق وزارات العالم في العالم وفي المملكة كذلك”.

وأضاف ممازحا وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة: “أرجو المعذرة من وزير الإعلام الأخ تركي الشبانة الذي تعين وزيراً حديثاً على ذلك”.