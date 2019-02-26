فيديو.. تركي الفيصل يوجه كلمة للشباب في أولى جلسات منتدى مسك للإعلام

المواطن - الرياض

قال الأمير تركي الفيصل خلال محاضرته الحوارية في منتدى مسك للإعلام، موجهاً حديثه للشباب، إن البحث عن المعلومات في أيامنا كان يتطلب أعتى المجهودات وأكثرها صعوبة.

وأضاف خلال المناقشة الحوارية في أولى جلسات المنتدى بعنوان “توظيف الإعلام في التصدي للفوضى وتعزيز الاستقرار”، أن الحصول على كتاب لقراءته كان تحدياً يواجه كل المواطنين في ذلك الحين.

وتابع “لكن اليوم بهذه الأدوات الموجودة تستطيعون أن تنالوا كل المعارف، من مختلف ثقافات العالم، مضيفاً: “أرجو من الله أن تسترشدوا ب”لا إله إلا الله محمد رسول الله”، فهي نبراسنا في التعامل مع هذه الأدوات”.

وختم تركي الفيصل بقوله “أنتم المستقبل وأنتم ما نطمح أن تصلوا بنا إلى ما نرجوه من طموحات، أنتم رواد المستقبل، أهنئ نفسي وأهنئكم لتطلعكم لهذا المستقبل الزاهر”.