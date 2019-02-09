فيديو.. تركي بن هذلول يتكفل بعلاج الطفلة أماني اليامي على نفقته الخاصة

المواطن - ملفي بن داحن - نجران

صدر توجيه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بتكفله بعلاج الطفلة أماني مرزوق اليامي على نفقته الخاصة.

وأعرب والد الطفلة، في تصريحات إلى “المواطن“، عن شكره للأمير تركي بن هذلول على اللافتة الكريمة، سائلًا الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

وناشدت الطفلة أماني اليامي ووالدها، عبر موقع التواصل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعلاجها، حيث تعاني من شلل رباعي، ليأتي التفاعل السريع من الأمير تركي بن هذلول بعلاجها على نفقته الخاصة.