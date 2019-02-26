فيديو.. تسونامي جليدي يضرب شاطئ بحيرة أمريكية

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تسببت رياح قوية في تسونامي جليدي على شاطئ بحيرة أمريكية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حركت الرياح الجليد المتراكم ببحيرة إيري التي تقع بالقرب من الحدود الكندية بمدينة نيويورك، بقوة نحو الشاطئ والذي تمكن المارة من مشاهدته ينحدر بقوة نحوهم كالقطع الصخرية الضخمة.

ووصل ارتفاع الجليد الذي خلفته الرياح إلى ما يقرب من 10 أمتار، أما على شاطئ نهر نياجارا بشمال البلاد فوصل الحاجز الجليدي إلى ارتفاع 30 مترًا.

وتم إخلاء المنطقة بالقرب من البحيرة؛ لأن الجليد بدأ في الوصول بالقرب من المنازل، ويحدث تسونامي الجليد عندما تدفع الرياح القوية كتل الجليد من المياه نحو الشاطئ وتتراكم أعلى بعضها البعض.