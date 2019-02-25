فيديو.. تفاصيل قضية المعنفة نورة الرشيدي وضربها بالسلاسل

المواطن - الرياض

روت خلفة الشمري، إحدى جيران المعنفة نورة الرشيدي، والتي صدر حكم بسجنها أربعة أشهر، بسبب فرارها من منزل عائلتها، وقائع مؤلمة من قصتها.

وقالت الشمري في مداخلة هاتفية في برنامج “اتجاهات” على روتانا خليجية: “هذه الفتاة أقدم معنفة بالمملكة، منذ كانت طفلة، وهناك تهاون مع هذه القضية، وأنا شاهد عيان على تعذيب الطفلة”.

وأضافت: وهي صغيرة وعمرها 4 سنوات قالوا الأطفال الصغار إن هناك بنتاً في الشارع بها دم، ورفضت وقتها الأم أن تضمها وقالت أبعدوها عني، فأخذت الطفلة ووجدت ملابسها ممتلئة بالدم.

وتابعت: عانت الطفلة من التعنيف والضرب بالسلاسل، والطعن بأسلحة حادة من والدتها، من سن الرابعة وحتى سن العشرين!!