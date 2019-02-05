فيديو.. تفاصيل محاولة انتحار سيدة في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز

المواطن - الرياض

تداول مغردون مقطع فيديو يوضح محاولة سيدة الانتحار في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز في الرياض.

وأظهر الفيديو المرأة وهي تقف أعلى سور السلم في الدور الرابع وتمسك بأحد الأعمدة فيما يحاول بعض الأشخاص إقناعها بالعدول عن الفكرة.

وأوضح المقطع هرولة أحد العاملين حاملا مرتبة إسفنجية ليضعها في المكان الذي قد يشهد واقعة الانتحار لتفادى وفاة المرأة حال سقوطها على الأرض.

وقال حساب مهتم بمتابعة أخبار مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز عبر تويتر :بناء على ما ورد في مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول محاولة انتحار سيدة في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض نوضح ما يلي:تمكن فريق التدخل السريع من رجال الأمن والسلامة في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز من إحباط محاولة سيدة زائرة من رمي نفسها من الدور الرابع.

وتابع : وبحمد الله وتوفيقه تم منع حدوث ذلك ودون وقوع أي إصابات.

وأفاد البيان المنسوب إلى المستشفى : تم بعد ذلك التواصل مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم مع الحالة لضمان سلامتها وسلامة الجميع .

وقد حظي مقطع محاولة انتحار سيدة من مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بتداول واسع عبر مواقع التواصل مع المزيد من التعليقات التي أشادت بجهود فريق التدخل السريع التي نجحت في التعامل بسرعة وفق ما يقتضيه الموقف وتكللت محاولاتهم بالنجاح.

ودعا المغردون الله أن يثبت هذه المرأة ونساء ورجال المؤمنين على الحق والهداية وأن يكتب لها العفو والعافية.

