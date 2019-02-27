فيديو.. تميز وإنجاز جديد لـ وزارة التعليم يرفع اسم المملكة عاليًا

حصدت المكتبة الرقمية السعودية إنجازًا جديدًا بفوزها بجائزة المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم 2019 GESS؛ كأفضل مقدم لخدمات ومصادر المعلومات للتعليم العالي وما بعد الثانوي.
وأوضح المشرف العام على المكتبة الرقمية، د. سعود الصلاحي، أن فوز المكتبة الرقمية السعودية بالمركز الأول كأفضل مقدم لخدمات ومصادر المعلومات في #gesseducation يثبت قدرة مبادرات وزارة التعليم على النجاح عالميًّا وتحقيق أهداف المملكة لرؤية 2030.
المشرف العام على #المكتبة_الرقمية د. سعود الصلاحي:
فوز #المكتبة_الرقمية_السعودية بالمركز الأول كأفضل مقدم لخدمات ومصادر المعلومات في #gesseducation يثبت قدرة مبادرات #وزارة_التعليم على النجاح عالمياً وتحقيق أهداف #المملكة لـ #رؤية_2030 ..@GESSeducation
@SDL_sa #قناة_عين pic.twitter.com/YdV93bRaed
— قناة عين (@iEN_tv) February 27, 2019