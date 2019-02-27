فيديو.. تميز وإنجاز جديد لـ وزارة التعليم يرفع اسم المملكة عاليًا

فيديو.. تميز وإنجاز جديد لـ وزارة التعليم يرفع اسم المملكة عاليًا

2019/02/27
الساعة 11:33 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حصدت المكتبة الرقمية السعودية إنجازًا جديدًا بفوزها بجائزة المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم 2019 GESS؛ كأفضل مقدم لخدمات ومصادر المعلومات للتعليم العالي وما بعد الثانوي.

وأوضح المشرف العام على المكتبة الرقمية، د. سعود الصلاحي، أن فوز المكتبة الرقمية السعودية بالمركز الأول كأفضل مقدم لخدمات ومصادر المعلومات في #gesseducation يثبت قدرة مبادرات وزارة التعليم على النجاح عالميًّا وتحقيق أهداف المملكة لرؤية 2030.

 



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