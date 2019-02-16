فيديو.. جاسم يُسجل ثاني أسرع هدف في كأس زايد للأندية الأبطال

المواطن - مروة نبيل

تمكن عبدالله جاسم من فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الوصل والأهلي المُقامة الآن ضمن منافسات كأس زايد للأندية الأبطال بعد مرور أقل من دقيقة على انطلاق اللقاء.

وهز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، عبدالله جاسم شباك الأهلي في الثانية 40 بكرة رأسية مميزة، ليكون هدفه ثاني أسرع أهداف كأس زايد للأندية الأبطال في النسخة الحالية.

ويُعد نجم المريخ السوداني، محمد عبدالرحمن صاحب أسرع أهداف كأس زايد للأندية الأبطال هذا الموسم، بعدما هز شباك اتحاد العاصمة الجزائري في الثانية 28 ضمن منافسات ذهاب دور الـ16.

ويلعب الوصل والأهلي الآن في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال على ملعب زعبيل، وتُشير النتيجة إلى تقدم الفريق الإماراتي بهدف عبدالله جاسم حتى الدقيقة 60.

من مدينة #دبي :

شاهد الهدف الاول لفريق الوصل الاماراتي من اللاعب #عبدالله_جاسم في الثانية 40#الوصل_الاماراتي 1#الاهلي_السعودي 0

ذهاب الدور ربع نهائي لبطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/HfwGowQkOw — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) February 16, 2019