فيديو.. جماهير #الاتفاق تحتج على إيقاف أليمان في الدقيقة 23

المواطن - مروة نبيل

عبرت جماهير نادي الاتفاق عن احتجاجها على قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم، الأوروغوياني برايان أليمان بطريقتها الخاصة.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره الفيصلي اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ20 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز عنابي سدير بنتيجة 4/3.

ونشر حساب KSA SPORTS الرسمي، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فيديو لجماهير الاتفاق وهي تُدير ظهرها للملعب في الدقيقة 23 خلال أحداث مباراة الفيصلي اليوم؛ احتجاجًا على قرار إيقاف أليمان الذي يحمل القميص رقم 23.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد أوقفت الأوروغوياني برايان أليمان لمدة 5 مباريات، وألزمته بدفع غرامة مالية تُقدر بـ20 ألف ريال؛ لاستخدامه القوة المفرطة تجاه لاعب فريق أًحد، في الجولة الـ18.

ويُعد الأوروغوياني أليمان أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق؛ ما دفع الإدارة لتقديم استئناف، أملًا في تخفيف عقوبته؛ للاستفادة من قدراته في مباريات فارس الدهناء المقبلة.

جماهير #الاتفاق تحتج عند الدقيقة (23) على قرار #لجنة_الانضباط بإيقاف لاعب الفريق "برايان أليمان" 5 مباريات والذي يحمل الرقم (23).#الاتفاق_الفيصلي pic.twitter.com/dEowtTjUwf — KSA SPORTS (@riyadiyatv) February 13, 2019