فيديو.. حافلة تسير بإطار خشبي

فيديو.. حافلة تسير بإطار خشبي

2019/02/26
الساعة 12:56 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

الحاجة أم الاختراع.. هذا ما أكده قائد حافلة فقدت أحد إطاراتها؛ حيث استبدل الإطار بقطعة من الخشب.

وأظهر مقطع فيديو الحافلة وهي تستخدم قطعة طويلة من الخشب لتساعدها على السير فوق الأسفلت، فيما تجرها مركبة أخرى من الإمام.



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