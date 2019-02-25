فيديو.. حافلة تسير بإطار خشبي

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الحاجة أم الاختراع.. هذا ما أكده قائد حافلة فقدت أحد إطاراتها؛ حيث استبدل الإطار بقطعة من الخشب.

وأظهر مقطع فيديو الحافلة وهي تستخدم قطعة طويلة من الخشب لتساعدها على السير فوق الأسفلت، فيما تجرها مركبة أخرى من الإمام.