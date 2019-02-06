فيديو.. خاتم ميساء مغربي ذو الـ8.7 قيراط يقود إلى مفاجأة!

المواطن - الرياض

أعلنت الفنانة ميساء مغربي عن زواجها للمرة الثالثة، ولكنها لم تفصح عن هوية الزوج، أو وظيفته بل اكتفت بالإعلان أنها مرتبطة.

واستعرضت ميساء مغربي خاتم زواجها، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية، حيث قالت إن حجم الألماس المتواجد به يبلغ 8.7 قيراط.



وكانت ميساء مغربي قد تزوجت مرتين، أولهما من رجل الأعمال الإماراتي، أحمد بادي، والتي ظلت متحفظة على ذكر هويته، ومركزه الاجتماعي، طوال فترة زواجهما حتى الانفصال عام 2008.

وبعدها في عام 2015 أعلنت ميساء مغربي زواجها من رجل أعمال رفضت الإفصاح عن اسمه، ثم أعلنت في 2017 الانفصال رسميًا عنه.

ميساء مغربي من مواليد 19 أغسطس 1983 وهي ممثلة مغربية، ولدت في مدينة مكناس في المغرب وعاشت طفولتها في السعودية، وكانت بدايتها في فيديو كليب “جزاك الله حبيبي خير” للمغني فايز السعيد كما اتجهت لعروض الأزياء.

وبدأت ميساء مغربي العمل بالمجال الفني كممثلة بعام 2000 عندما ظهرت بدور صغير في المسلسل السعودي الديرة نت ثم شاركت في عدد الأعمال التلفزيونية والمسرحية في دول الخليج ومصر.

وظهر نجاح ميساء مغربي كممثلة عندما قدمت دور البطولة في مسلسل “الدنيا لحظة” مع الفنانة حياة الفهد، كما شاركت بأدوار البطولة بعد ذلك بالعديد من الأعمال على التلفاز أو على المسرح، كما أنها أخرجت فيديوهات كليب لعدد من المغنيين.