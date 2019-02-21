فيديو.. داود الشريان يرد على انتقادات المخدرات وهروب الفتيات

المواطن - الرياض

علق الإعلامي داود الشريان على الانتقادات التي تعرض لها؛ بسبب المواضيع اللي تناولها في حلقاته الأولى من برنامجه الجديد الذي يعرض على قناة SBC السعودية، والتي ناقشت هروب الفتيات السعوديات وانتشار المخدرات داخل الأحياء العشوائية.

وقال الشريان خلال لقاء له في برنامج تفاعلكم المذاع على قناة العربية مساء أمس الأربعاء: الأحياء العشوائية ظاهرة موجودة في البلد، وبسبب إهمالها أصبحت مرتعًا لكثير من الأشياء ومنها المخدرات، والهدف من عرض المشكلة ليس التشهير وإنما تسليط الضوء على خلل موجود، وهذا دور الإعلام.

وأضاف أن دور الإعلام ألا يقول برافو ويصفق هذا شغل العلاقات العامة والإعلانات، وإنما يقول الخطأ؛ لأن الصواب جزء من عمل الناس، والإعلام الذي يسلط الضوء على العيوب ويناقشها يعطي مصداقية لهذا الإعلام ويعطي قوة لهذا البلد.

وحول الانتقادات التي وجهها له بعض الأشخاص بشأن ترويجه للمكان الذي يتم فيه بيع المخدرات قال الشريان: غير صحيح أنا عرضت المخدرات لأن زملائي اشتروها من نفس الحي والشراء سهل ولا يحتاج معاناة ولم يتم الترويج للمكان وإنما طالبت بمكافحة الاتجار في المخدرات والقبض على مروجي هذه المواد، بالإضافة إلى كشف تقصير البلديات التي أهملت هذا الحي؛ بهدف التأكيد على ضرورة العمل على الاهتمام بالحي.