فيديو.. رجل يكوّن صداقات حميمة مع الذئاب بفضل عمله

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يعمل فرانك أندريه سوما (43 عامًا) كأخصائي للحيوانات المفترسة منذ 21 عامًا في محمية لانغيدراغ، التي تبعد ثلاث ساعات بالسيارة عن العاصمة النروجية أوسلو.

ولم يقتصر عمل فرانك على رعاية الحيوانات وإطعامها ودراسة سلوكياتها، بل أنشأ صداقات حميمة مع الذئاب المفترسة، واعتاد على اللعب معها والتجوال برفقتها لدرجة أنه لُقّب بالرجل الذئب.

وبدأ فرانك صداقته مع الذئاب البرية المفترسة، منذ سنوات طويلة عندما نشأت بينه وبين ذئبين صغيرين علاقة ودية بينما كان يقدم لهما الطعام. ومنذ ذلك الحين، اكتشف فرانك بأنه قادر على التعامل مع الذئاب وجذب اهتمامها وملاعبة صغارها، والتجوال في البراري برفقتها.

وتحدث أحد السياح الذين زاروا المحمية عن تجربته برفقة فرانك قائلًا: “قمت بزيارة المحمية وتعرفت على فرانك وجهًا لوجه. اصطحبني إلى حظيرة ذئبين هرعها إليه حالَمَا شاهداه وكأنهما يعرفانه منذ زمن طويل. أخبرني لاحقًا بأنه كان يرعى الذئبين منذ أن ولدا، وأنه كان ينام بجوارهما ليمنحهما الدفء في أيام الشتاء القارسة”.

وأضاف السائح: “لا أعتقد بأن فرانك يخشى الذئاب، فهو يتعامل معها كما لو كان واحدًا منها. بات يعرف جيدًا كيف يتعامل ويتعايش معها”.

من جهته عبّر فرانك عن فخره بما يقوم به، وقال بأنه يشعر بالسعادة عندما يكون بين الذئاب المفترسة، وأنه سيظل متحمسًا للعمل مع الذئاب مهما تقدم سنه، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.