فيديو.. رد فعل الشيخ المطلق على كفيف حاول تقليده

المواطن - الرياض

أعاد مغردون تداول مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بتقليد فضيلة الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، بحضور الشيخ في أحد المجالس.

وظهر الشيخ المطلق في المجلس رفقة عدد من الشيوخ والأشخاص الآخرين فيما بادر أحد الأشخاص الذين حرموا نعمة البصر بتقليده وسط حالة من السرور والبشاشة.

ولم يظهر على الشيخ المطلق أي انزعاج من محاولة تقليده بل أظهر فرحة ورضا عن أداء المقلد.

ورد الشيخ المطلق على الشخص برد لطيف قال فيه ” بس تقلدني والمفتي وليه ما تقلد ابن منيع” ليضج المجلس بالضحك.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بهذه الأخلاق الرفيعة التي تعكس تواضع الشيخ المطلق مع من يجالسه.

وعبر موقع تويتر تصدر وسم الشيخ المطلق الترند السعودي واحتشد الوسم بالعديد من التغريدات والتفاعل مع هذا المقطع.

وقالت صاحبة حساب “محبة نجد”:” والله إني أحبه في الله الشيخ المطلق .. الله يطول بعمره وينفع به المسلمين”.

وأضاف المغرد ” فتى هلالي”:” ما أجمل شيوخنا وما أجمل مجالسهم”.

