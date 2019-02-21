فيديو.. رسالة مواطن صيني إلى الأمير محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

عبر مواطن صيني عن رغبته في أن تسهم زيارة الأمير محمد بن سلمان الحالية إلى الصين في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها إلى المزيد من التقدم.

وقال المواطن الصيني الذي يدعى “أشرف” إنه يقيم في المملكة منذ 14 عامًا وتنقل بين معظم مدن المملكة مشيدا بكرم الشعب السعودي وحسن استقباله ومعاملته للوافدين.

وتابع أشرف في فيديو نشره مركز التواصل الحكومي على تويتر : أنه عندما يشتاق إلى السعودية حين يرجع إلى دولته يستمع لأغاني المطرب السعودي الكبير محمد عبده.

بماذا يترنم أشرف (أو نيو بالصينية) عندما يشتاق للمملكة؟ حكاية من بكين، للعيش في المملكة، والتنقل بين مدنها، لـ 14 عامًا. #ولي_العهد_في_الصين pic.twitter.com/bqdJtVQgry — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) February 21, 2019