فيديو.. رسالة مواطن صيني إلى الأمير محمد بن سلمان

فيديو.. رسالة مواطن صيني إلى الأمير محمد بن سلمان

2019/02/21
الساعة 3:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

عبر مواطن صيني عن رغبته في أن تسهم زيارة الأمير محمد بن سلمان الحالية إلى الصين في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها إلى المزيد من التقدم.
وقال المواطن الصيني الذي يدعى “أشرف” إنه يقيم في المملكة منذ 14 عامًا وتنقل بين معظم مدن المملكة مشيدا بكرم الشعب السعودي وحسن استقباله ومعاملته للوافدين.
وتابع أشرف في فيديو نشره مركز التواصل الحكومي على تويتر : أنه عندما يشتاق إلى السعودية حين يرجع إلى دولته يستمع لأغاني المطرب السعودي الكبير محمد عبده.



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