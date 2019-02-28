فيديو.. سيول تغرق العاصمة الأردنية

المواطن - متابعة

أدت العاصفة الجوية والأمطار الغزيرة إلى غرق مناطق عديدة في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس.

وتداول مغردون صوراً ومقاطع فيديو تظهر السيول التي غمرت مساحات واسعة من عمان وسط تساؤلات عن السبب الذي أدى إلى تراكم كميات المياه بهذا الشكل.

تسببت السيول، التي تدفقت من الجبال المحيطة بها، في تعطل حركة المرور وغرق مئات السيارات.

وكانت أمانة العاصمة الأردنية عمان قالت إن “انجراف الأتربة بشكل كبير، في إحدى المناطق القريبة من وسط البلد، أدى لإغلاق مناهل التصريف، ما تسبب في تراكم كميات مياه الأمطار”.

وأشارت إلى أنها شكلت غرفة طوارئ مركزية، وعدداً من الغرف الفرعية، للتعامل مع السيول والانجرافات، نتيجة الأمطار.

شاهد | 🔴⛈️

فيديو جديد من فيضانات وسيبول العاصمة الاردنية عمّان تابعونا بكل جديد👈 @ArabiaWeatherSA #امطار_الاردن pic.twitter.com/w0O7rakbl2 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 28, 2019