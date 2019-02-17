فيديو.. شراكات ناجحة وفرص مثمرة خلال مشاركة السعودية للصناعات العسكرية في آيدكس

المواطن - الرياض

شهد معرض الدفاع الدولي “آيدكس”، شراكات ناجحة وفرصًا مثمرة؛ عبر مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ضمن الجناح السعودي بالمعرض.

وتشارك في المعرض شركات صناعية عملاقة، مثل “لوكهيد مارتن” و”وبوينغ” و”رايثون” الأميركية، و”تاليس” الفرنسية، وغيرها، حيث يتم استعراض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، في ظل الثورة الصناعية الرابعة، فيما يشهد المعرض العديد من العروض الحية، التي تحاكي سيناريوهات مختلفة، باستخدام مختلف صنوف الأسلحة والمعدات.

ويوفر العارضون منصات تفاعلية تمكن الزوار من تجربة العديد من المعدات والعروض ثلاثية الأبعاد.

شراكات وفرص:

وخلال المعرض، وقّعت كل من الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI ومجموعة نافال الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري، مذكرة اتفاق يتم بموجبها إنشاء شركة سعودية في مجال الدفاع البحري السعودي.

وتحدد الاتفاقية إطار العمل الخاص بإنشاء هذا المشروع المشترك، من أجل تعزيز جهود المملكة العربية السعودية في دعم توطين المهارات والقدرات الأساسية في عالم التصنيع العسكري السعودي.

وستكون الشركة الجديدة في صدارة البرامج البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية، وستدعم كافة المتطلبات الحالية والمستقبلية للأنظمة البحرية الدفاعية الحديثة، بما في ذلك دعم دورة الحياة الكاملة لتلك الأنظمة.