فيديو.. شكران مرتجى تغالب دموعها حين لمست المذيعة منطقة خاصة من حياتها

المواطن - سعد البحيري

غالبت الفنانة السورية شكران مرتجى دموعها حين سألتها إحدى المذيعات عن مشاعرها بعد حرمانها من الإنجاب.

شكران مرتجى ردت على سؤال المذيعة رابية الزيات وهي تحتضن أحد الأطفال بقولها : طبعا كنت أتمنى أكون أما لطفل أو اثنين أو ثلاثة لأن الأطفال هم امتداد للرجل والمرأة في الحياة.

واستجمعت شكران مرتجى شتات نفسها التي تبعثرت على عتبة جرأة المذيعة ثم قالت : أنا أم لكثير من الأطفال .. لأولاد إخوتي وأخواتي .. اكتشفت أني أحبهم كثيرا .. لتعود المذيعة وتتدارك الموقف بالقول: الأمومة ليست بالإنجاب فقط بل لها العديد من المعاني الأخرى.

والمعروف أن شكران مرتجى ممثلة سورية من مواليد 12 ديسمبر 1970.

ولدت شكران مرتجى لأب فلسطيني من غزة وأم سورية، ثم انتقلت إلى دمشق وعاشت مع عائلتها في منطقة الزبداني، وحصلت على الجنسية السورية عام 2012، ولم تغادر سوريا خلال الحرب، وقامت بالكثير من النشاطات الإنسانية مثل حملات تبرع بالدم وزيارة جرحى الحرب وتعرض منزلها في قرية بقين للدمار خلال الحرب.

في مرحلة الدراسة الثانوية اشتركت شكران مرتجى في نشاط التمثيل بمسرح المدرسة، وكان أول وقوف لها على المسرح من خلال مسرحية فرعون لا يشبه الفراعنة، وبعد أن أنهت دراستها الثانوية التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وذلك عام 1993 وكانت أول فرصة عمل تلفزيونية فعلية لها عندما قامت بشخصية انتصار في مسلسل “عيلة خمس نجوم”.

لكن الشهرة تحققت بعد قيام شكران مرتجى بشخصية ” أمل جمال” في مسلسل يوميات جميل وهناء إلى جانب النجم أيمن زيدان والنجمة المعتزلة نورمان أسعد.

وفي 1999 حققت نجاحًا كبيرًا بشخصية “طرفة” في مسلسل “دنيا” إلى جانب النجمة أمل عرفة، كما قامت بتقديم عدد من البرامج المنوعة على أكثر من قناة في مشوارها الفني.

