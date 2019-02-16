فيديو صادم.. رجل يعتدي على امرأة حامل داخل مصعد!

المواطن - متابعة

تعرضت امرأة حامل لحادث مروع لحظة ركوبها المصعد، حيث اعتدى عليها رجل بالضربات واللكمات.

وبحسب موقع لايف ليك، ركبت المرأة المصعد بأحد المباني السكنية في الصين، وهنا تبعها رجل يبدو أنه كان يراقبها، وبمجرد تحرك المصعد انهال عليها بالضربات واللكمات المبرحة.

وأظهرت كاميرا مراقبة المصعد الهجوم الوحشي للرجل، حيث كرر ضرب المرأة بالحائط، وجرها أرضًا، كما ضغط على عدة أزرار حتى يتمكن من استكمال اعتدائه، وبالرغم من حمله حقيبتها إلا أنه ألقاها لها قبل مغادرته، ويبدو أن هدفه لم يكن سرقتها، بل ضربها فقط.