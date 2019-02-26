فيديو صادم.. مركبة تدهس طفلة صغيرة وتتركها عالقة تحتها!

المواطن - متابعة

احتشد العديد من المارة لإنقاذ حياة طفلة صغيرة في شرق الصين.

وبحسب مقطع فيديو، كانت الفتاة الصغيرة تسير بجانب والدتها قبل أن تتعرض للدهس من قبل سيارة بيضاء تنعطف على الطريق، وتركت الطفلة عالقة تحت عجلاتها في مشهد مروع.

ويمكن رؤية الأم في حالة ذعر وتقفز في مكانها غير مستوعبة لما حدث، حيث جذبت صرخاتها المارة ونزل السائق من سيارته وتعاونوا معًا في محاولة لرفع السيارة من مكانها وسحب الطفلة إلى بر الأمان.

وذكرت التقارير المحلية أن الطفلة لحسن الحظ لم تتعرض لأي جروح خطيرة، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى.