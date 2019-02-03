فيديو.. طالب يعتدي على معلمه باللكمات والسب!

المواطن - متابعة

اعتدى طالب يبلغ من العمر 16 عامًا على معلمه في أحد فصول مدرسة ساوث ديفجين الثانوية.

وأظهر مقطع فيديو، أحد طلاب المرحلة الثانوية وهو يتعدى على معلمه، حيث وجه إليه عدة لكمات في وجهه، وطرحه أرضًا وانهال عليه بالضرب مرة أخرى.

وحاول المعلم في البداية احتواء الطالب وطلب منه الجلوس في مكانه أو الخروج، لكن الطالب المراهق لم يهتم بكلام معلمه وأجهز عليه ووجه إليه وابلًا من اللكمات والشتائم.

وقبضت قوات الشرطة على الطالب ووجهت إليه تهمة الاعتداء على المدرسة، والعنف المفرط، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم المدرسة أن المقاطعة وإدارة المدرسة تتعاون بشكل كامل مع التحقيق، من أجل التوصل إلى عقاب مناسب، أو سبب وجيه لاندلاع هذا العراك.