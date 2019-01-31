فيديو.. طريقة تطبیق ضریبة القیمة المضافة في الخدمات المصرفیة

فيديو.. طريقة تطبیق ضریبة القیمة المضافة في الخدمات المصرفیة

2019/02/01
الساعة 1:57 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكَّدت البنوك السعودية، أمس الخميس، أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الخدمات المصرفية على الرسوم المباشرة للخدمات من أي عملية مصرفية، وليس لها علاقة بالمبلغ.

جاء ذلك في مقطع فيديو توضيحي، نشرته البنوك السعودية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، حيث ضربت مثالاً يوضِّح أنه يتم احتساب 5% كضريبة قيمة مضافة من قيمة الضريبة العادية الـ 7% أو الـ 5% والتي لا تتعدّى قيمتها بضع هللات.

 



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